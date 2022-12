Faz hoje 35 anos que Tóquio se pintou de azul... e branco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Faz hoje 35 anos que o FC Porto conquistou o mundo do futebol, ao erguer pela primeira vez na sua história a Taça Intercontinental, em Tóquio. Um momento marcante não só pela vitória, que se seguiu à Taça dos Campeões Europeus, mas principalmente pelo contexto em que decorreu. Um relvado coberto de neve, em condições muito difíceis para os jogadores, mas que não impediu os dragões de levarem a melhor sobre os uruguaios do Peñarol. Fernando Gomes abriu o marcador, aos 42 minutos, Ricardo Vieira empatou, aos 80’, mas Rabah Madjer ditou a vitória portista, aos 109’, com um golo pleno de suspense. Um dia memorável para a nação portista.

De resto, ontem assinalou-se o 18º aniversário da segunda vitória Intercontinental. Um triunfo igualmente épico, pois só surgiu no desempate por penáltis, frente ao Once Caldas.