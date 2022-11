FC Dallas não vai exercer opção de compra por Nanu

Chegou ao fim a aventura de Nanu na MLS, mais concretamente no FC Dallas. O emblema do Texas anunciou esta segunda-feira algumas decisões ssobre o plantel para a nova época, adiantando que a opção de compra do lateral-direito não será exercida.De recordar que Nanu estava emprestado pelo FC Porto ao FC Dallas até ao final deste ano civil, clube pelo qual realizou 30 jogos ao longo de 2022. O internacional pela Guiné Bissau tem contrato com os dragões até junho de 2025 e é expectável que volte ao Olival nas próximas semanas para definir o seu futuro.