FC Porto alerta antes do jogo com Belenenses SAD: «Não serão favas contadas»

O FC Porto defronta este domingo o Belenenses SAD em jogo da 18.ª jornada da Liga Bwin (18H30) e deu o alerta sobre o adversário."Desenganem-se aqueles que pensam que serão favas contadas para os Dragões. Nas últimas (e únicas) três vezes que visitaram a casa dos azuis do Jamor em jogos do campeonato, os portistas empataram dois e venceram apenas um – no distante ano de 2018 com o golo da vitória a ser marcado aos 96 minutos. Por isso mesmo terá de ser um FC Porto 100% focado aquele que subir ao relvado do Estádio Nacional", pode ler-se na newsletter 'Dragões Diário'.