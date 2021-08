FC Porto anuncia contratação de jovem avançado brasileiro

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a contratação de Caíque, jovem avançado brasileiro de 21 anos. Proveniente do Tombense, do Brasil, onde, na última temporada, apontou três golos em 20 partidas, chega para representar a equipa B dos dragões.





Bem-vindo, Caíque ?



?Avançado

21 anos

Brasil

"Antes de mais, quero agradecer ao FC Porto pela oportunidade que me estão a dar. É um sentimento muito bom, um sonho de criança estar num grande clube da Europa. Espero fazer história aqui e jogar bastante no Dragão", começou por referir, em declarações aos meios oficiais dos azuis e brancos."Acho que é o sonho de todos os jogadores da equipa B jogar no Dragão e temos que fazer por merecer para estar na equipa principal do FC Porto. Tenho boas expectativas, espero ajudar muito a equipa e, se Deus quiser, vou estar no Dragão no próximo ano ou ainda neste", sublinhou, antes de destacar as suas principais características: "Sou um avançado com rápido, com bom drible e que finaliza bem. Espero ajudar bastante o FC Porto este ano", rematou.