FC Porto anuncia lotação esgotada no clássico com o Benfica

O FC Porto anunciou há instantes, nesta terça-feira, que vendeu todos os bilhetes para a receção ao Benfica, marcada para sexta-feira, no Estádio do Dragão.O clássico referente à 10.ª jornada da Liga Bwin vai ter casa cheia, faltando perceber se ultrapassará o melhor registo conseguido esta época no Estádio do Dragão, que foi o clássico com o Sporting, assistido ao vivo por 49.430 espectadores.