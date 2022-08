FC Porto anuncia Nilton Varela como reforço da equipa B

Nilton Varela há muito que estava no radar do FC Porto e, esta sexta-feira, foi anunciado como reforço dos azuis e brancos, tendo assinado um contrato válido por duas temporadas, até 2024."Primeiramente, quero adaptar-me e crescer enquanto jogador, pois tenho o objetivo de chegar à equipa principal como todos os meus companheiros. Coletivamente, quero ajudar o FC Porto a conquistar muitos títulos", afirmou o lateral esquerdo que estava na B SAD e que vai iniciar a sua caminhada no FC Porto pela porta da equipa B, sob as ordens de António Folha.Nesse plantel, reencontrará o tio Silvestre Varela. "É ótimo, pois já experienciámos isso uma vez e é espetacular estar a acontecer outra vez. Afinal de contas, somos família", afirmou Nilton Varela a esse propósito, ainda em declarações aos veículos de comunicação do FC Porto.Com apenas 21 anos, fez parte da formação no Sporting e já apresentou o seu cartão de visitas: "Acredito que passe muito pela minha velocidade e pela minha capacidade defensiva e ofensiva, pois acho que sou um jogador que defende bem. Acredito que posso ajudar a equipa como a equipa me pode ajudar a crescer e a evoluir."No FC Porto B vai vestir a camisola número 85 e não esconde as boas sensações que esta mudança lhe provocam. "Sinto-me muito feliz e orgulhoso, pois desde criança que tinha o sonho de representar o meu clube do coração. A partir de agora é trabalhar para conquistar muitas coisas porque acredito que vou ser muito feliz aqui", rematou