FC Porto anuncia recurso para o TAD da interdição de dois jogos

O FC Porto irá recorrer para o Tribunal Arbitral do Desporto da condenação de interdição do Estágio do Dragão que lhe foi aplicada pelo Conselho de Disciplina, esta terça-feira. A ação não terá efeito suspensivo, pelo que os portistas deverão também avançar com uma providência cautelar.Em causa está o castigo aplicado pelo CD da FPF, que puniu o FC Porto com pena de interdição de 2 jogos do Estádio do Dragão depois dos acontecimentos de 11 de fevereiro no clássico entre FC Porto e Sporting, da 22.ª jornada do último campeonato. Além do castigo, a SAD terá ainda de pagar 25.245 euros de multa.O megaprocesso foi, aliás, taxativo sobre a atuação dos responsáveis dos azuis e brancos, condenando João Paulo Sousa, coordenador de segurança, a uma multa de 1.530 euros, assim como Ricardo Carvalho e Carlos Carvalho, diretor de campo e diretor de segurança portistas, respetivamente, a sanções de 918 euros cada.