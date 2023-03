FC Porto anuncia renovação de parceria por mais cinco anos

O FC Porto anunciou esta quinta-feira a renovação do seu contrato de patrocínio com a Super Bock por mais cinco temporadas, até 2029. A ligação em curso era válida até 2024, com as partes a anteciparem um novo acordo que levará a parceria para um total de 35 anos. "Lado a lado desde 1994. Nas nossas camisolas desde 2009, com 20 títulos conquistados no futebol", anunciaram os dragões.Numa cerimónia realizada no Estádio do Dragão, Pinto da Costa teve a oportunidade de comentar a longevidade desta ligação. "Só se sabe que a assinatura de um contrato é um bom ato quando se renova. À 1ª vez é uma incógnita. Claro que há esperança de sucesso, mas por vezes não acontece. Quando se tem uma parceria iniciada em 1994, que se renova em 2023 é sinal de que de facto estávamos no bom caminho", disse o presidente do FC Porto, relembrando o primeiro jogo em que os dragões entraram em campo com o nome do patrocinador na camisola: "Entramos com a Super Bock na nossa camisola a ganhar, a Supertaça em 2009/10, contra o P. Ferreira. Desde o início da parceria já conquistamos 20 títulos, isso merece o meu regozijo, a minha felicidade."Por sua vez, Rui Lopes Pereira, presidente do Super Bock Group, deu conta da comunhão de ideais e trajeto entre as duas instituições. "Uma parceria de quase 30 anos é especialmente significativo para nós, pois valorizamos muito relações baseadas em confiança e amizade. Temos duas instituições com grandes histórias de sucesso, carregadas de grande resiliência. O FC Porto sabe que pode contar connosco. Sabe que pode contar sempre com a nossa admiração e o nosos respeito", afirmou.