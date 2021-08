FC Porto anuncia segundo reforço do dia para a equipa B

O FC Porto anunciou esta quinta-feira mais um reforço para a equipa B. Depois de Caíque, os dragões apresentam agora Wesley que, tal como o jovem avançado canarinho, também representava os brasileiros do Tombense. O defesa-central de 21 anos, que na época passada realizou 21 jogos pelo emblema da Série C do Brasil, chega por empréstimo com opção de compra.





"É um sentimento de muita felicidade vestir uma camisola deste calibre, que é conhecida no mundo todo. É um sonho de qualquer jogador estar num clube deste tamanho e é um sentimento de realização de um sonho. Vou dar o meu melhor aqui, vou dar tudo o que eu posso, porque eu estou a realizar um sonho, não só meu, mas também da minha família", começou por referir, em declarações ao site dos azuis e brancos."Conhecia muito bem a história do clube, é muito conhecido no Brasil, lá acompanhamos muito o campeonato português. Sei que é a melhor equipa em Portugal e conheço porque muitos jogadores brasileiros fizeram história aqui", frisou Wesley, que tem a meta bem definida: chegar à equipa principal do FC Porto."Primeiro, quero começar bem, fazer uma boa adaptação e fazer um bom começo de época para me conseguir destacar e conseguir jogar, estender isso ao longo da temporada para que consiga chegar o mais rapidamente possível à equipa principal", salientou o jogador que se define como "como um defesa mais técnico, que gosta de sair a jogar".