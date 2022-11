O FC Porto anunciou esta segunda-feira o lote de indisponíveis para o encontro da quarta eliminatória da Taça de Portugal, que se disputa no reduto do Mafra amanhã.São três os jogadores inscritos no boletim clínico oficial dos dragões e que não fizeram treino completo hoje no Olival: Pepe (treino integrado condicionado), Gabriel Veron (treino condicionado) e Zaidu (tratamento).