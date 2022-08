FC Porto aponta ao Sporting por "provocar os adversários e condicionar os árbitros"

Já acontecia na época passada e aconteceu sucessivamente nos jogos de pré-época, sempre com o objetivo de provocar os adversários e condicionar os árbitros pic.twitter.com/z19VAdkFKw — FC Porto Media (@MediaPorto) August 3, 2022

A conta de Twitter 'FC Porto Media', ligada ao departamento média dos dragões, publicou esta quarta-feira um vídeo com algumas confusões registadas entre jogadores nas partidas desta pré-época do Sporting. No seguimento do queno Porto Canal na noite de terça-feira e à boleia da notícia desobre o apertar do cerco à indisciplina por parte da arbitragem , os dragões apontam o dedo aos leões."Já acontecia na época passada e aconteceu sucessivamente nos jogos de pré-época, sempre com o objetivo de provocar os adversários e condicionar os árbitros. Oxalá a nova temporada puna realmente este género de comportamento", pode ler-se nos tweets.