FC Porto apresenta condolências pela morte de José Eduardo dos Santos

O FC Porto assinalou o falecimento de José Eduardo dos Santos , antigo presidente da República de Angola, com uma nota de condolências no seu site. Os dragões lembraram a preferência clubística do político, que recebeu um Dragão de Honra em 2014."José Eduardo dos Santos faleceu nesta sexta-feira, aos 79 anos, em Barcelona, onde estava internado numa clínica. O antigo presidente de Angola era um fervoroso adepto do FC Porto e chegou mesmo a ser atleta da filial portista, o FC Luanda. Em novembro de 2014, aquando de uma visita de uma comitiva portista liderada pelo presidente Jorge Nuno Pinto da Costa, José Eduardo dos Santos foi distinguido com um Dragão de Honra. Ao povo angolano e à família enlutada, o FC Porto apresenta as mais sentidas condolências", escreveram os azuis e brancos.