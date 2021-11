FC Porto apresentou queixa perante a UEFA pela entrada tardia dos seus adeptos em San Siro

O Oficial de Ligação aos Adeptos (OLA) do FC Porto emitiu um comunicado esta quinta-feira, nas redes sociais, onde informou: "Assistimos a tudo o que se passou na entrada dos adeptos, tentando junto do AC Milan e das autoridades presentes que a situação se resolvesse tendo estas entidades renegado todos os nossos intentos. Já no final do jogo e perante a UEFA fizemos uma queixa por escrito de tudo o que assistimos e tudo o que se passou".





Já depois de ter agradecido o apoio dos dragões nas bancadas, o OLA Fernando Saul ainda acrescentou: "Não faz sentido os adeptos viajarem, perderem o seu tempo, gastarem o seu dinheiro para apoiar a sua equipa e estar mais de uma hora e meia sem condições, sobre chuva forte e, ainda por cima, alguns entrarem 15 minutos depois do jogo começar".Recorde-se que neste jogo da 4.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, o FC Porto ainda esteve a ganhar, mas empatou a uma bola com o AC Milan.