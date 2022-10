FC Porto arranca operação clássico com quatro nomes no boletim clínico

Arrancou na manhã desta terça-feira a operação clássico no Olival. No primeiro treino da semana, Sérgio Conceição não contou com quatro elementos devido a problemas físicos. Pepe, João Mário e André Franco não subiram sequer ao relvado, limitando-se a fazer tratamento às respetivas lesões, enquanto Galeno continua em gestão de esforço.Como nota positiva para os dragões o facto de Rodrigo Conceição não constar do boletim clínico, depois de ter sofrido uma contusão na coxa direita no encontro com o Anadia.O FC Porto volta a treinar esta quarta-feira, às 10 horas, no Olival.