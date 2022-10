FC Porto arranca preparação para jogo da Liga dos Campeões com duas baixas

O FC Porto arrancou na manhã deste domingo a preparação para o jogo da Liga dos Campeões com o Atlético Madrid, marcado para terça-feira às 17h45 no Dragão.Pepe e Gabriel Veron foram os únicos ausentes na sessão de trabalhos. O central continua em tratamento da entorse no joelho, enquanto o extremo falhou o encontro com o Santa Clara e é dúvida para o duelo com o clube espanhol.Sérgio Conceição e um jogador vão fazer a antevisão à partida da 6.ª jornada da fase de grupos, em conferência de imprensa, amanhã a partir das 12h30. Já à tarde, os dragões voltam a treinar, a partir das 17 horas, no Olival, com os primeiros 15 minutos abertos à comunicação social.