FC Porto arrancou com três treinos no Algarve e conta apenas um lesionado

O FC Porto realizou esta quinta-feira, o dia 1 de trabalhos no Algarve, três sessões de treino: duas da parte da manhã e uma à tarde.Segundo os azuis e brancos, apenas Wilson Manafá não se exercitou já que recupera de lesão, tendo feito treino condicionado, trabalho de ginásio e tratamento.Diogo Costa, Marchesín, Cláudio Ramos e Francisco Meixedo (guarda-redes); João Mário, Wilson Manafá, Rodrigo Conceição, Pepe, David Carmo, Fábio Cardoso, Marcano, João Marcelo, Zaidu, Wendell, Marko Grujic, Matheus Uribe, Stephen Eustaquio, Bruno Costa, Bernardo Folha, Vasco Sousa, Otávio, Pepê, Galeno, Francisco Conceição, Gonçalo Borges, Danny Namaso, Fernando Andrade, Mehdi Taremi, Evanilson e Toni Martínez.O estágio continuará no Sul do país até dia 14 de julho.