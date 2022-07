FC Porto assina parceria com Universidade da Maia e Instituto Politécnico da Maia

O FC Porto assinou esta terça-feira um protocolo de cooperação com a Universidade da Maia e o Instituto Politécnico da Maia para a área da formação académica.





A parceria contempla, entre outras valências, a utilização, entre setembro e julho, de espaços dos azuis e brancos pelos alunos, nomeadamente daqueles a frequentar as licencituras de educação física e desporto, gestão do desporto, gestão do marketing, gestão de recursos humanos, entre outros.Presente na cerimónia de assinatura, Pinto da Costa regozijou-se por esta parceria. "É um momento importante este ato que acabamos de realizar com as nossas assinaturas. Uma parceria que será de sucesso e por muitos anos. Temos sempre a preocupação de nos ligarmos aos melhores e a Universidade da Maia dá-nos garantias para a formação dos nossos jovens em termos desportivos e de preparação para a vida. Agradecer a vossa anuência à nossa participação, estamos muito felizes por isto", afirmou.