FC Porto assinou protocolo com Centro de Estágios de Melgaço

O FC Porto assinou esta sexta-feira um protocolo de utilização com o Centro de Estágios de Melgaço. A parceria tem como intuito que as instalações passem a acolher estágios, de futebol e de outras modalidades, bem como outras atividades desportivas promovidas pelo dragões.A Melsport compromete-se, ainda, a promover a receção oficial da equipa nos Paços do Concelho, bem como a visita ao Solar do Alvarinho e a espaços de referência locais, assim como a promover junto da Escola Superior de Desporto e Lazer de Melgaço os contactos necessários para que esta disponibilize um conjunto de equipamentos inovadores na ótica do estudo da alta performance e ainda o contato junto das empresas locais com vista à realização de atividades de team building, como rafting, canyoning, entre outras.De recordar que a equipa B do FC Porto está até 25 de julho a estagiar nas instalações do Centro de Estágios de Melgaço, de forma a preparar a pré-epoca, sendo que está agendado para esta sexta-feira (18 horas) um encontro particular frente ao Monaco B. Este sábado, às 17 horas, será realizado novo jogo de preparação à porta aberta, sem bilheteira, desta feita frente ao Celta de Vigo B.