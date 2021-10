FC Porto ataca líder da APAF e promete novas revelações sobre o seu "modo de atuar"

O FC Porto, através da conta do Twitter FC Porto Media, reagiu às declarações prestadas a Record, este domingo, pelo líder da APAF, Luciano Gonçalves.





"Há maior impunidade do que ser apanhado a pedir bilhetes a um clube em segredo e manter-se como presidente de uma associação de árbitros? Só mesmo com muita impunidade e tanta falta de seriedade pode sobreviver", começa por ler-se naquela conta, onde ficam, depois, prometidas novas revelações: "Na terça-feira, no Porto Canal, mostraremos mais particularidades do modo de atuar deste senhor, para que todos possamos aquilatar eventuais impunidades".