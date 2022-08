FC Porto atento aos “sururus” leoninos, diz Francisco J. Marques

Francisco J. Marques, diretor de comunicação do FC Porto, debruçou-se ontem, no regresso do programa ‘Universo Porto da Bancada’, sobre o “comportamento dos jogadores do Sporting nos jogos da pré-época”.

“Em três jogos do Sporting que foram televisionados houve cinco ‘sururus’. O ponto comum passa pelos jogadores do Sporting, portanto a culpa não será dos outros”, disse, apontando ao arranque leonino na Liga Bwin, em Braga: “No próximo fim-de-semana começa o campeonato, vamos ver se este comportamento se mantém. Se se mantiver terá que ser severamente punido. Estavam a fazer preparação na pré-época? Isto faz parte da preparação da equipa? Vamos já ver este fim-de-semana. Nas 18 equipas que participaram na última Liga mais nenhuma tinha este comportamento, mas parece que as autoridades do futebol nunca repararam...”

No âmbito da contabilidade dos títulos de FC Porto e Benfica, Francisco J. Marques questionou também a inclusão da Supertaça de 1980 no palmarés do Benfica - além da de 1979 que foi ganha pelo Boavista -, isto tendo em conta que as duas edições são descritas pela FPF no seu próprio site oficial como “provas oficiosas”.