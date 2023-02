FC Porto atira-se ao VAR após vitória no clássico: «Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga»

Na ressaca da vitória no clássico frente ao Sporting ( 1-2 ), o FC Porto apontou o dedo à arbitragem. "Depois de uma semana de altíssima pressão mediática (e não só) sobre a arbitragem, com a difusão até à náusea de uma narrativa falsa que aponta supostos benefícios ao FC Porto e prejuízos aos clubes de Lisboa, impõe-se assinalar que os especialistas que se debruçaram sobre o jogo de ontem identificaram um erro grave do videoárbitro Luís Godinho: ao minuto 17, ficou por exibir um cartão vermelho a Gonçalo Inácio. Felizmente, esta falha não teve impacto no desfecho do jogo, mas confirmou o que já se tinha podido constatar noutras ocasiões em que o alentejano dirigiu o FC Porto: Luís Godinho só serve para gastar dinheiro à Liga, porque faz figura de corpo de presente e não atua quando tem a obrigação de o fazer", pode ler-se no 'Dragões Diário' desta segunda-feira.Na sua newsletter, os azuis e brancos, que se intitulam "os campeões de tudo o que há para ganhar em Portugal", sublinham ainda a aproximação ao atual líder do campeonato, o Benfica."É sempre a mesma história. Depois de uma semana marcada por um ambiente mediático que fazia de uma derrota do FC Porto um imperativo nacional e apesar de muito desfalcados por lesões, os campeões de tudo o que há para ganhar em Portugal foram a Lisboa vencer o Sporting e repetir o desfecho dos quatro jogos anteriores entre as duas equipas. Desta vez, a vitória foi por 2-1 e desenhada com golos de Uribe e Pepê. O primeiro lugar da liga e o Benfica estão agora à distância de cinco pontos. Há menos de duas semanas, recorde-se, o FC Porto entrou em campo na Madeira no terceiro lugar do campeonato e a 11 pontos da liderança".