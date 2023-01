FC Porto atrasou-se em Guimarães devido a "tontura" de Wendell e foi multado em dois mil euros

O FC Porto foi multado em mais de 10 mil euros, entre os quais 8.030 euros são resultantes dos comportamentos incorretos dos seus adeptos nas bancadas do estádio D. Afonso Henriques, durante o encontro da ronda 17 da Liga Bwin, frente ao Vitória de Guimarães, que os dragões venceram por 1-0 com um golo de João Mário (45'+2).

Contudo, os restantes 2.040 euros são resultantes de um atraso do FC Porto no regresso ao relvado no início da segunda parte da partida, que o próprio clube justificou com uma "tontura" do lateral-esquerdo brasileiro Wendell.

"A segunda parte iniciou-se com um atraso de 4 minutos por motivo de atraso da equipa B [FC Porto]. A justificação foi que o jogador número 22 estava com tonturas", pode ler-se no relatório do árbitro do encontro, que consta no mapa de castigos hoje divulgado pelo Conselho de Disciplina da Federação Portuguesa de Futebol.