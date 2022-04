FC Porto aumenta oferta de obrigações para 50 milhões de euros

A SAD do FC Porto ativou a possibilidade prevista no prospecto para responder à procura dos investidores e aumentou a oferta de obrigações para 50 milhões de euros, ou seja, mais 10 milhões de euros do que o montante inicialmente previsto.No comunicado enviado esta terça-feira ao mercado e partilhado no site da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) pode ler-se: "Informa-se que a Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD decidiu, através de deliberação do seu Conselho de Administração no dia 4 de abril de 2022, aumentar o número máximo de obrigações representativas do empréstimo obrigacionista denominado 'FC Porto SAD 2022-2025' (…) para até 10.000.000 de obrigações e, por conseguinte, aumentar o respetivo valor nominal global para até €50.000.000."Recorde-se que a proposta inicial era para oito milhões de obrigações para reembolsar em 2025, cada uma com um valor de 5 euros. No que diz respeito à taxa de juro fixa bruta da operação, essa continua a ser de 5,25 por cento ao ano.