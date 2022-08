FC Porto avança com participações disciplinares contra Matheus Reis e Coates

Aqui fica o pisão de Coates a Evanilson. A bola já está no fundo da baliza, bem longe da agressão de Coates. Claro que não faltarão entendidos a jurar que foi Evanilson que meteu o pé debaixo do de Coates… pic.twitter.com/uRQV0KK4tu — Francisco J. Marques (@FranciscoMarkes) August 24, 2022

O FC Porto avançou com participações disciplinares contra Matheus Reis e Sebastian Coates, na sequência de factos ocorridos no clássico de sábado com o Sporting, segundo adianta o clube portuense no seu site oficial.Em comunicado, os dragões apontam o dedo ao brasileiro, acusando-o de ter agredido "um jovem apanha-bolas com a cabeça ao minuto 34 do FC Porto-Sporting sem qualquer antecedente que pudesse motivar tal ação." Quanto a Coates, os dragões referem que o uruguaio "calcou intencionalmente Evanilson após este ter feito o primeiro golo do clássico, aos 42 minutos, de forma a tentar causar mazelas no avançado azul e branco."Relativamente a esta última situação, Francisco J. Marques recorreu ao seu Twitter para apresentar o lance em questão. "Aqui fica o pisão de Coates a Evanilson. A bola já está no fundo da baliza, bem longe da agressão de Coates. Claro que não faltarão entendidos a jurar que foi Evanilson que meteu o pé debaixo do de Coates…", escreveu o diretor de comunicação portista.