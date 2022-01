FC Porto avança com proposta por Galeno

O FC Porto já fez a primeira abordagem para tentar contratar Galeno ao Sp. Braga neste derradeiro dia da janela de transferências de janeiro.Segundo apurou, os azuis e brancos sugeriram aos arsenalistas uma cedência com opção de compra, a exercer no final da temporada, por oito milhões de euros. No que diz respeito ao vínculo de Galeno com os dragões, em cima da mesa está um contrato válido por quatro temporadas e meia.Recorde-se que foi o nosso jornal a avançar com a notícia de que Galeno era uma das opções da SAD para repor a saída de Luis Díaz para o Liverpool. Os representantes do brasileiro já foram contactados para discutirem os termos do contrato com os portistas.Galeno, de resto, já conhece bem o FC Porto, pois foi do Dragão que saiu para o Sp. Braga, em 2019, por 3,5 milhões de euros. Os arsenalistas têm vindo a pagar esse valor em diversas tranches, sendo que tem duas de 600 mil euros ainda por liquidar, uma em fevereiro e outra em outubro. Nessa transferência, os dragões também reservaram 50 por cento de uma futura venda sobre as mais-valias.