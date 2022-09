FC Porto avança em Madrid com responsabilidade social

É com o equipamento alternativo e Herois.pt na frente da camisola que o FC Porto vai defrontar o Atlético, em Madrid, esta quarta-feira, no duelo da 1.ª jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões.Herois.pt é o site do programa de responsabilidade social da Betano, em Portugal, que apoia várias iniciativas, nomeadamente atletas e projetos de desporto amador. Assim, em Madrid, os dragões vão alinhar com Herois.pt em vez da marca habitual Betano.pt.O Herois.pt estará presente na camisola dos jogadores, em algumas jornadas da Liga dos Campeões em que o FC Porto vai participar, reforçando de uma forma transversal a ligação do clube ao seu patrocinador principal e carimbando o empenho conjunto nas causas de responsabilidade social.