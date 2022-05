FC Porto campeão: o guia do título

Portugal volta a ser pintado em tons de azul e branco. O FC Porto conquistou o 30.º campeonato nacional da sua história, o terceiro nas últimas cinco temporadas, retomando um ciclo vencedor após quatro épocas (2013-2017) sem conhecer o sabor deste troféu, quando o Benfica assumiu a hegemonia, na segunda metade da década passada.



Mesmo sem a capacidade de investimento de outros tempos, por força das restrições do fair play financeiro que só recentemente se esfumou, e perdendo o melhor jogador em janeiro - Luis Díaz, que levava 14 golos na Liga Bwin antes de ser transferido para o Liverpool por tão necessários 45 milhões de euros -, o FC Porto fez das tripas coração e não só conquistou o título, como fê-lo com claro domínio e ameaçando terminar com o recorde de pontos da prova (igualou na penúltima jornada), entre outros registos impressionantes.



Neste guia, analisamos ao detalhe uma época tremenda do FC Porto: o papel de Sérgio Conceição, os jogadores que construíram o caminho vitorioso, o palmarés sem igual de Pinto da Costa e o trajeto jornada a jornada, entre outros pontos. Imprescindível para compreender o 'fogo do Dragão'.