FC Porto celebra parceria com a Uninter

O FC Porto celebrou esta sextra-feira uma parceria com a Uninter para que se continuem a lapidar grandes talentos fora dos relvados, depois de no ano passado ter avançado com a FC Porto Football Sciences Institute.





A Uninter é uma Universidade de Ensino à Distância, com mais de 300.000 estudantes, sendo os seus cursos homologados pelo Ministério da Educação brasileiro. Presente em mais de 700 cidades no Brasil e com representatividade noutros países, como os Estados Unidos, tem mais de 400 licenciaturas, pós-graduações, mestrados e doutoramentos à disposição dos estudantes. Para esta união foi importante o envolvimento da Campione, atual parceira da Dragon Force no mercado brasileiro, sendo o objetivo desta associação ajudar a desenvolver as capacidades de milhares de estudantes brasileiros que poderão mais tarde trabalhar nas escolas de futebol Dragon Force que o FC Porto irá abrir no Brasil.Em declarações aos canais de informação do FC Porto, Pinto da Costa mostrou-se muito satisfeito com este acordo e referiu que esta iniciativa "vai ser muito importante para o FC Porto se implantar mais no Brasil e para poder, em conjunto, melhorar e proporcionar a aprendizagem a milhares de pessoas". Quanto ao parceiro, o presidente dos dragões foi perentório: "Ligamo-nos à Uninter, que é pioneira nesta matéria, e estamos satisfeitos com o acordo, porque gostamos de escolher os melhores em cada momento e a Uninter é a número um".Da parte da Uninter, Mario Thorme explicou que a instituição que representa "é um dos maiores centros universitários do Brasil" e considerou o FC Porto "o parceiro perfeito para levar esse conhecimento europeu para o Brasil". "Primeiro, escolhemos o FC Porto pela língua, que é idêntica no Brasil, e isso ajuda muito no entendimento do conteúdo por parte dos alunos, mas também escolhemos o FC Porto pelo know-how do clube, é um clube que forma atletas e tem capacidade de gerir as pessoas, não é um clube comprador", concluiu.