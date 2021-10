FC Porto coloca à venda bilhetes para deslocação a Tondela e receção ao Boavista

A partir das 10 horas desta quinta-feira, o FC Porto coloca à venda os bilhetes para as 9.ª e 10.ª jornadas da Liga Bwin, frente a Tondela e Boavista, respetivamente.





No que diz respeito à deslocação ao Estádio João Cardoso, no próximo sábado (18 horas), cada ingresso custa 15 euros e a venda será feita em exclusivo para sócios ou detentores de Cartão do Adepto, na Loja de Associado do Estádio do Dragão.Quanto ao dérbi da Invicta, também num sábado, mas a 30 de outubro, o preço dos bilhetes varia entre os 10 e os 42 euros. Estes ingressos podem ser adquiridos online, no Portal FC Porto, ou então na Loja do Associado do Estádio do Dragão e nas FC Porto Stores.