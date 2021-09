FC Porto coloca à venda lugares anuais para os jogos no Dragão

Os adeptos do FC Porto vão poder, a partir de segunda-feira, comprar lugar anual no Estádio do Dragão, num denominado 'bilhete de época' que inclui acesso a todos os jogos em casa na Liga Bwin até ao final da época e das fases de grupos da Liga dos Campeões e da Allianz Cup, num total de 18 encontros.





À venda estarão, nesta fase, 10 mil bilhetes de época, em virtude das limitações de lotação existentes e é obrigatório efetuar o processo de renumeração para a aquisição. O FC Porto esclareceu ainda as prioridades de acesso, sendo que numa primeira fase a venda será exclusiva a detentores de Lugar Anual de forma ininterrupta desde 2009/10.Este bilhete de época será vendido, excecionalmente, esta temporada e não tem precedência com o Lugar Anual 2019/20, o último que foi colocado à venda. Isto é, terão de ser escolhidos novos lugares, sendo que, em caso de regresso a 100 por cento da capacidade no Estádio do Dragão na próxima época, os sócios voltam a ter preferência pelo lugar que detinham em 2019/20.