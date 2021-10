FC Porto coloca à venda novos Bilhetes de Época

Prometido e cumprido. O FC Porto anunciou esta quinta-feira que, a partir de amanhã, estarão à venda novos Bilhetes de Época, nos locais habituais, nomeadamente no Estádio do Dragão, nas FC Porto Stores ou, então, através do Portal FC Porto.





A nova remessa continua a incluir todos os jogos da Liga Bwin (13) até ao final da época, além dos jogos que restam da fase de grupos da Liga dos Campeões (2) e fase de grupos da Allianz Cup (1), num total de 16 partidas.Numa primeira fase, em menos de uma semana, o FC Porto vendeu 10 mil Bilhetes de Época, tendo ficado prometido que, face à elevada procura, disponibilizaria mais assim que a lotação dos recintos desportivos fosse alargada para 100 por cento da capacidade dos mesmos, o que aconteceu agora. Foi dito e feito.Os preços foram revistos em relação à primeira fase de vendas. Assim, os Bilhetes de Época podem ser adquiridos por 140 euros (Superior Norte/Super Bock e Mobilidade Reduzida), 160 euros (Arquibancada Poente/Nascente), 175 euros (Lateral Poente/Nascente), 265 euros (Family Box Poente/Nascente), 310 euros (Central Poente/Nascente), 555 euros (Tribuna) e 920 euros (Box)."De sublinhar, por fim, que o Bilhete de Época será vendido, exclusivamente, esta temporada e não tem precedência com o antigo Lugar Anual que voltará em 2022/23, caso se mantenha a capacidade de 100 por cento da lotação do Estádio do Dragão. Nessa altura, os sócios voltarão a ter preferência pelo lugar que detinham na temporada 2019/20, última em que foi colocado à venda", informaram ainda os azuis e brancos.