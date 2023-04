FC Porto coloca bilhetes à venda para a deslocação à Luz na segunda-feira

O FC Porto informou este domingo que irá começar a comercializar os bilhetes para a deslocação dos adeptos ao Estádio da Luz amanhã, dia 3 de abril, a partir das 10 horas. Os ingressos serão disponibilizados para associados com lugar anual no Estádio do Dragão.O clássico com o Benfica está agendado para a próxima sexta-feira, em jogo da 27ª jornada da Liga Bwin.O bilhete tem um preço único de 31 euros.