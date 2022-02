FC Porto coloca bilhetes à venda para o clássico de Alvalade esta terça-feira

O FC Porto anunciou que os bilhetes para o clássico com o Sporting, na Taça de Portugal, começarão a ser comercializados esta terça-feira.Os ingressos serão colocados à venda em exclusivo para sócios dos azuis e brancos com vista ao jogo com os leões que se disputa no Estádio de Alvalade a 2 de março.Refira-se que cada bilhete pode custar entre 7 e 22 euros.