FC Porto coloca bilhetes à venda para os próximos jogos

Depois do Sporting, na noite desta quarta-feira, em jogo da Taça de Portugal, o FC Porto desloca-se a Paços de Ferreira, no domingo, para a 25.ª jornada da Liga Bwin, recebe o Lyon, na quinta-feira, dia 9 de março, em duelo da Liga Europa e, por fim, volta a jogar no Dragão, frente Tondela, na 26.ª ronda do campeonato, no dia 13 (domingo).Os bilhetes disponibilizados ao FC Porto para o clássico em Alvalade esgotaram, faltando saber se os das batalhas que se seguem terão igual saída.Os ingressos para o jogo com o P. Ferreira, no Capital do Móvel, são colocados à venda esta quinta-feira, em exclusivo para sócios e com o valor unitário de 20 euros.Já os bilhetes de acesso ao Dragão para a 1.º mão dos oitavos de final da Liga Europa, frente ao Lyon, já estão disponíveis nas bilheteiras, sendo que, nesta fase, ainda de forma exclusiva a associados e com preços que variam entre os 10 e os 35 euros.Quanto aos ingressos para a receção ao Tondela, da 26.ª jornada, são colocados à venda esta quinta-feira, nos locais habituais (Loja do Associado do Estádio do Dragão, FC Porto Stores e no site do clube), com preços compreendidos entre os oito e os 34 euros.