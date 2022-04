FC Porto colocará à venda amanhã os bilhetes para o clássico da Luz

O FC Porto colocará à venda a partir das 10 horas de amanhã os bilhetes para o jogo frente ao Benfica, agendado para o dia 7 de maio, às 18 horas, no Estádio da Luz.Cada ingresso custará 31 euros e só estará à disposição de sócios detentores de Bilhete de Época. O local de venda é a Loja do Associado do Estádio do Dragão, sendo que cada pessoa poderá adquirir dois bilhetes mediante a apresentação de dois cartões de sócio com o respetivo Bilhete de Época.No seu site, o FC Porto informou que "atendendo às exigências do clube visitado, todos os ingressos terão de ser personalizados com o nome, sendo obrigatória - tanto no ato da venda como no acesso ao Estádio da Luz - a apresentação do Cartão de Cidadão do adepto que tencione assistir ao jogo. Além disso, será também necessária a disponibilização de um endereço de correio eletrónico para o qual o FC Porto irá enviar, posteriormente, o respetivo bilhete", explicaram os dragões.