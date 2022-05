FC Porto colocará amanhã à venda mais bilhetes para a final da Taça de Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O FC Porto colocará amanhã à venda, a partir das 10 horas, mais bilhetes para a final da Taça de Portugal, frente ao Tondela, agendada para o próximo domingo, no Estádio Nacional.Os ingressos são de categoria 3, com o preço de 15 euros, e até às 13 horas será dada prioridade aos sócios detentores de Bilhete de Época 2021/22. A partir dessa hora a venda será alargada aos sócios com a quota de março de 2022.Cada pessoa poderá apresentar um cartão de sócio ou App e adquirir dois bilhetes.