FC Porto com 9 milhões de seguidores nas redes sociais: «Para um 'clube regional', não está nada mau...»

O FC Porto atingiu ontem a marca de 9 milhões de seguidores nas redes sociais e deu eco disso mesmo esta sexta-feira na newsletter diária do clube."Mais de 4,1 milhões no Facebook, de 2,1 no Instagram, de 1,4 no Twitter, de 1,1 no TikTok, de 183 mil no YouTube e de 35 mil no LinkedIn. O FC Porto atingiu ontem os nove milhões de seguidores nas redes sociais. Nas seis plataformas em que se fazem representar, os campeões nacionais mantiveram a liderança nacional, superaram a imponente barreira das 20 milhões de interações mensais e fecharam maio como o 12.º emblema da Europa com mais engajamento. Para um "clube regional", não está nada mau...", pode ler-se no 'Dragões Diário'.