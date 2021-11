FC Porto com ausência de vulto na ‘final’

Mateus Uribe era um dos jogadores do FC Porto, juntamente com Vitinha, que não podia ver o cartão amarelo no jogo de ontem, uma vez que ficaria afastado imediatamente da receção ao Atlético Madrid. Na tentativa de travar um contra-ataque do Liverpool, o médio, de 30 anos, cometeu falta e o árbitro Felix Zwayer não teve outra alternativa se não admoestá-lo. Registou assim o terceiro amarelo na prova e fica, por isso, de fora da verdadeira final que os dragões vão disputar daqui a duas semanas.

James Milner também não joga pelo Liverpool em Milão, mas o inglês forçou o cartão para limpar a folha disciplinar.