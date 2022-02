FC Porto com comitiva de 24 jogadores na viagem para Roma

O FC Porto viajou esta quarta-feira para Roma, onde defronta na quinta-feira a Lazio em jogo da Liga Europa, com todos os jogadores do plantel disponíveis, entre os quais o central Rúben Semedo.

Um pouco antes, na conferência de imprensa de lançamento do jogo, o treinador Sérgio Conceição já tinha adiantado que levava todos os disponíveis, assinalando que de fora ficavam o lesionado Manafá e o castigado Wendell.

Na comitiva segue também o central internacional português Rúben Semedo, que chegou no mercado de janeiro por empréstimo do Olympiacos e que fez apenas ainda um jogo pela equipa B dos dragões.

"Está toda a gente convocada, toda a gente conta. O Rúben, como disse, teve minutos na equipa B, era importante ter jogo. É mais um elemento para ajudar a equipa", justificou hoje o treinador do FC Porto.

O jogo entre Lazio e FC Porto, a disputar na quinta-feira a partir das 17:45 (18:45 locais) no estádio Olímpico de Roma, com arbitragem do alemão Deniz Aytekin, corresponde à segunda mão do playoff de acesso aos oitavos de final da Liga Europa.

No primeiro jogo, disputado na última quinta-feira no Estádio do Dragão, o FC Porto venceu por 2-1.

Lista de 24 jogadores:

- Guarda-redes: Diogo Costa, Marchesín e Cláudio Ramos.

- Defesas: Fábio Cardoso, Pepe, Marcano, Zaidu, Mbemba, João Mário e Rúben Semedo.

- Médios: Matheus Uribe, Marko Grujic, Vítor Ferreira, Otávio, Bruno Costa e Eustáquio.

- Avançados: Mehdi Taremi, Francisco Conceição, Pepê, Galeno, Toni Martínez, Evanilson, Gonçalo Borges e Fábio Vieira.