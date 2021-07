FC Porto com jogos frente ao Lille e à Roma no estágio do Algarve

O FC Porto anunciou, esta quinta-feira, o calendário de jogos para o período de estágio no Algarve. Nesse sentido, os dragões têm encontro marcado com o Lille e com a Roma.





A partida com os atuais campeões franceses acontece no dia 25 de julho, às 19h45, no Estádio do Algarve. Por seu lado, o embate com o conjunto orientado por José Mourinho está agendado para as 20 horas de dia 28 de julho, no Estádio da Bela Vista. Ambas as partidas têm transmissão no Porto Canal.Até ao momento, a equipa de Sérgio Conceição já defrontou o V. Guimarães B (triunfo por 2-0) e a Académica (vitória por 3-1).