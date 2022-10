FC Porto com lucro de 20,76M€ em 2021/22, o segundo maior da sua história

A SAD do FC Porto fechou o exercício de 2021/22 com um resultado líquido positivo de 20,76M€, que entra desde logo para o 2.º lugar dos exercícios mais proveitosos de sempre, apenas atrás dos 24,72M€ da temporada 2003/04. O resultado sucede aos 19,27M€ com que terminou a época de 2020/21.A administração liderada por Pinto da Costa procede à apresentação das contas na manhã desta terça-feira, no Estádio do Dragão.