FC Porto com quatro lesionados no arranque da preparação para o jogo em Braga

O plantel do FC Porto iniciou na manhã desta quarta-feira a preparação para o jogo frente ao Sp. Braga, referente à 25.ª jornada do campeonato, agendado para o próximo sábado. Sérgio Conceição tem quatro jogadores com problemas físicos.O guarda-redes Francisco Meixedo encontra-se em treino integrado condicionado, enquanto os defesas Pepe, João Marcelo e João Mário fazem apenas tratamento.Os dragões voltarão a juntar-se amanhã, às 10h30, para mais um treino, no Olival.