O plantel do FC Porto cumpriu na manhã desta quinta-feira mais um treino de preparação para o jogo frente ao Santa Clara, agendado para depois de amanhã, no Estádio do Dragão.João Mário continua a ser o único jogador impedido por motivo de lesão, tendo feito tratamento ao joelho direito.O plano de treinos fecha amanhã, às 10h30, no Olival, seguindo-se a conferência de imprensa de Sérgio Conceição, às 12 horas.