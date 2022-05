FC Porto começa a preparar 'missão Benfica' com dois jogadores lesionados

O plantel do FC Porto regressou aos treinos na manhã desta terça-feira, depois de dois dias de folga. Foi o início da 'missão Benfica', que poderá consagrar os dragões como campeões nacionais, caso empatem ou vençam na Luz, ou, em caso de derrota, aguardam que o Sporting não vença em Portimão.Bruno Costa, em treino condicionado, e Wilson Manafá, a realizar tratamento, são os únicos jogadores com problemas físicos.A preparação prossegue amanhã com mais um um treino, no Olival, às 10h30.