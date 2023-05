FC Porto começou a preparar deslocação a Arouca com uma baixa

Algumas horas após o fim do FC Porto-Famalicão, os campeões nacionais iniciaram esta sexta-feira, no Olival, a preparação para a deslocação ao terreno do Arouca, marcada para segunda-feira.De acordo com o boletim clínico divulgado pelos portistas, João Mário continua de baixa, em tratamento à sua lesão, e é o único jogador entregue ao departamento médico. Recorde-se, no entanto, que também Uribe será baixa nessa partida, para cumprir um jogo de castigo, uma vez que atingiu cinco amarelos no campeonato, frente ao Boavista, na pretérita jornada da Liga Bwin.O FC Porto volta a treinar a treinar amanhã, a partir das 10.30 horas, no Olival.