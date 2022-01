FC Porto começou a preparar o jogo frente ao Marítimo com muitas baixas

Depois de dois dias de folga, o FC Porto começou esta quarta-feira a preparar o jogo com o Marítimo, marcado para domingo, no Estádio do Dragão (20.30 horas), referente à 20.ª jornada da Liga Bwin.O boletim clínico continua composto por quatro jogadores. A saber: Manafá (tratamento), Pepe, Marcano e João Mário (treino condicionado). De resto, Zaidu está em trânsito para o Porto, depois de ter representado a Nigéria na CAN, e só integra a sessão de amanhã.Para colmatar as baixas, acentuadas pelas ausências dos internacionais colombianos, Díaz e Uribe, e iraniano, Taremi, Sérgio Conceição manteve três jogadores da equipa B sob sua alçada. São eles o central João Marcelo, o lateral João Mendes e o avançado Gonçalo Borges.Os azuis e brancos voltam a treinar esta quinta-feira, novamente no Olival, a partir das 10.30 horas.