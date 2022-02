FC Porto comenta palavras de Frederico Varandas: «Percebem a dor de corno?»

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os 40 anos de Pinto da Costa são 22 campeonatos nacionais, duas Champions, duas ligas Europa, duas intercontinentais, uma supertaça europeia, enquanto isso o Sporting de Lisboa ganhou quatro campeonatos. Percebem a dor de corno? E tem tendência a aumentar — FC Porto Media (@MediaPorto) February 11, 2022

Frederico Varandas surgiu na sala de confererência de imprensa após o clássico a condenar a influência da Pinto da Costa no futebol nacional. A resposta do FC Porto surgiu através de uma conta oficial de comunicação no Twitter."Os 40 anos de Pinto da Costa são 22 campeonatos nacionais, duas Champions, duas Ligas Europa, duas [Taças] Intercontinentais, uma Supertaça Europeia, enquanto isso o Sporting de Lisboa ganhou quatro campeonatos. Percebem a dor de corno? E tem tendência a aumentar", pode ler-se.

Posteriormente, na mesma conta da rede social, os dragões ironizaram, partilhando uma montagem com a presença de um telemóvel no chão, em alusão ao suposto incidente com Frederico Varandas. "Pinto da Costa, 40 anos a tirar a rede a Lisboa", podia ler-se.