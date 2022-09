FC Porto comprou 20% de Samuel Portugal por 1 milhão de euros: os contornos do negócio

Samuel Portugal tornou-se reforço do FC Porto num negócio que, por agora, vai custar apenas 1 milhão de euros aos dragões por 20 por cento do passe. As condições para a aquisição da restante percentagem de passe já ficaram estabelecidades entre a SAD e o Portimonense. Os portistas adquiriram aquela parcela, sabe, no epílogo de uma frente negocial extremamente complexa, que acabou por não culminar, ao longo do dia de ontem, num investimento inicial mais avultado, na ordem dos 4 milhões de euros.Durante a quarta-feira, o FC Porto obteve autorização para fazer deslocar Samuel Portugal à Invicta, ainda sem que o acordo entre os clubes estivesse totalmente selado. Apercebendo-se de que poderia haver outros interessados no guardião nesta reta final do mercado, o FC Porto acelerou assim o processo, fez os exames médicos ao jogador durante esta quinta-feira e assinou contrato, à condição naturalmente, ainda antes do entendimento com o Portimonense ser completo.O fumo branco entre as administrações surgiu durante a tarde nas condições agora conhecidas e, assim, Samuel Portugal passou a ser dragão.