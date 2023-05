FC Porto confirma buscas: «SAD encontra-se a colaborar com a justiça»

O FC Porto emitiu um comunicado, esta quarta-feira, onde confirma as buscas levadas a cabo pelo Ministério Público. A SAD portista "encontra-se a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados"."Na sequência de diligências anteriores, e a exemplo do que está a ocorrer em outras sociedades desportivas, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD confirma que estão a decorrer buscas levadas a cabo pelo Ministério Público junto das nossas instalações.Como sempre, e certa do bom cumprimento das normas atinentes à sua atividade, a Futebol Clube do Porto - Futebol, SAD encontra-se a colaborar com a justiça e a disponibilizar todos os elementos que lhe sejam solicitados.O Conselho de Administração"