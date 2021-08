FC Porto confirma chegada de Léo Borges

O FC Porto confirmou esta manhã a chegada a título de empréstimo do lateral esquerdo brasileiro Léo Borges. Aos 20 anos, o canhoto chega proveniente do Internacional Porto Alegre, entrando nos dragões através da equipa B, onde irá reencontrar João Peglow, seu ex-colega na formação colorada.





Em declarações ao site oficial dos dragões, o brasileiro mostrou-se "muito agradecido pela confiança depositada" em si por um clube que diz conhecer "desde pequeno". "Um clube que admiro e, por isso, para mim é um enorme prazer estar aqui", frisou o defesa."Gosto muito do futebol do FC Porto, é um clube que me agrada bastante e estou aqui para fazer história", garantiu, numas declarações nas quais deixou claro que o seu objetivo é chegar à formação principal: "Este é um grande compromisso com o FC Porto e como profissional. Tenho de trabalhar dia a dia, dedicar-me todos os dias, cada jogo é um jogo e o objetivo principal é chegar à equipa A."A fechar, o novo dragão traçou um perfil em jeito de apresentação: "Sou um jogador defensivo, com força e boa chegada ao ataque. Nunca me dou por satisfeito, não me vou acomodar e estou aqui para crescer cada vez mais."